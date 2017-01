WALTROP/OER-ERKENSCHWICK „Bauen wir mal eben etwas um, machen die Elektro-Installation neu und legen los.“ So dachten sich Anfang 2014 die Mitglieder vom Kulturbunker e.V. Ihre Idee war, den alten Luftschutzbunker am Stutenteich in Waltrop umzubauen in ein Proberaum-Gebäude. Ganz so schnell ging es nicht... mehr...

GELSENKIRCHEN Valtteri Rauhalammi zählt nicht zu den Heißsporn-Dirigenten, denen die Pferde durchgehen. Der junge Finne eröffnet das Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) so gelassen, als hätte er entspannende Stunden in der Sauna hinter sich.

DATTELN Ja, was ist das denn? Steven Tyler? Hier in Datteln? Gibt´s doch gar nicht! Richtig, es war „nur" ein Double, was da am 1. Weihnachtstag in der Stadthalle umherging, um dann am späteren Abend die Bühne zu entern.